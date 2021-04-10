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التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط امطار خفيفة في بعض المناطق التي تسبب انزلاق وصدامات مرورية
Lebanon 24
10-04-2021
|
07:59
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