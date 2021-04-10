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النائب نقولا نحاس لـ"صوت كل لبنان": ما يحصل هو قضية نهج قائم منذ 30 عاما تقريبا أدى الى هذا التدهور والانحلال والحكم ليس غاية أو وسيلة بل هو لخدمة الناس وليس لأهداف خاصة

Lebanon 24
10-04-2021 | 09:28
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