14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
النائب نقولا نحاس لـ"صوت كل لبنان": ما يحصل هو قضية نهج قائم منذ 30 عاما تقريبا أدى الى هذا التدهور والانحلال والحكم ليس غاية أو وسيلة بل هو لخدمة الناس وليس لأهداف خاصة
Lebanon 24
10-04-2021
|
09:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
النائب نقولا نحاس عبر قناة "الجديد": المشكلة في لبنان اقتصادية وليست سياسية وهم يتصارعون على أسماء وحقائب وليس على برامج إصلاحية
Lebanon 24
النائب نقولا نحاس عبر قناة "الجديد": المشكلة في لبنان اقتصادية وليست سياسية وهم يتصارعون على أسماء وحقائب وليس على برامج إصلاحية
10/04/2021 13:16:44
10/04/2021 13:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب نقولا نحاس لـ"صوت كل لبنان": من هو ضد التدقيق الجنائي يكون خائفا من أمر ما ولكن لا يجب أن يتم تسخيره بالسياسة وتحويله إلى "تدقيق سياسي"
Lebanon 24
النائب نقولا نحاس لـ"صوت كل لبنان": من هو ضد التدقيق الجنائي يكون خائفا من أمر ما ولكن لا يجب أن يتم تسخيره بالسياسة وتحويله إلى "تدقيق سياسي"
10/04/2021 13:16:44
10/04/2021 13:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نحاس: زيارة شكري هدفت الى التأكيد أن لبنان جزء من العالم العربي الذي يجب أن يكون حاضنا له والحكومة مع اصلاحات تساعدنا على وقف هدر أموال الناس
Lebanon 24
نحاس: زيارة شكري هدفت الى التأكيد أن لبنان جزء من العالم العربي الذي يجب أن يكون حاضنا له والحكومة مع اصلاحات تساعدنا على وقف هدر أموال الناس
10/04/2021 13:16:44
10/04/2021 13:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
المحكمة الخاصة بلبنان: جلسة تمهيدية سادسة في قضية عياش في 24 الحالي
Lebanon 24
المحكمة الخاصة بلبنان: جلسة تمهيدية سادسة في قضية عياش في 24 الحالي
10/04/2021 13:16:44
10/04/2021 13:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
"قفزة" كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
"قفزة" كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:05 | 2021-04-09
09/04/2021 09:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"علاقة مشبوهة".. حبيبة راغب علامة حاولت اغتياله والفنان يكشف تفاصيل جديدة لأول مرة (فيديو)
Lebanon 24
"علاقة مشبوهة".. حبيبة راغب علامة حاولت اغتياله والفنان يكشف تفاصيل جديدة لأول مرة (فيديو)
14:40 | 2021-04-09
09/04/2021 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وجرحى في وسط بيروت... ماذا يحصل؟
Lebanon 24
إطلاق نار وجرحى في وسط بيروت... ماذا يحصل؟
18:04 | 2021-04-09
09/04/2021 06:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: وزير المال يكشف مصير الودائع.. هذا ما قاله
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: وزير المال يكشف مصير الودائع.. هذا ما قاله
22:01 | 2021-04-09
09/04/2021 10:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعلنت الزواج لأنني كنت حاملا منه".. فنانة تفاجىء جمهورها وتكشف المستور! (فيديو)
Lebanon 24
"أعلنت الزواج لأنني كنت حاملا منه".. فنانة تفاجىء جمهورها وتكشف المستور! (فيديو)
18:45 | 2021-04-09
09/04/2021 06:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:55 | 2021-04-10
مصادر العربية: معارك محتدمة في مأرب والجيش اليمني يقول إنه كبد الميليشيات خسائر
12:54 | 2021-04-10
مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في تفجير انتحاري بمدينة بيدوا في الصومال (الجزيرة)
12:49 | 2021-04-10
جنوب السودان: يجب التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة
12:34 | 2021-04-10
أ.ف.ب: 53 قتيلا في معارك محتدمة قرب مدينة مأرب اليمنية
12:03 | 2021-04-10
الرئيس الإيراني: الوكالة الدولية الذرية لم تساعدنا في تطوير برامجنا وصناعتنا النووية حسب الاتفاق النووي
11:08 | 2021-04-10
زحمة سير خانقة يشهدها اوتوستراد العبدة باتحاه عكار والسير شبه متوقف
فيديو
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
Lebanon 24
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
18:57 | 2021-04-09
10/04/2021 13:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لص يعيد أموالاً سرقها بعد اكتشافه أنّها تبرعات لمسجد! (فيديو)
Lebanon 24
لص يعيد أموالاً سرقها بعد اكتشافه أنّها تبرعات لمسجد! (فيديو)
18:00 | 2021-04-09
10/04/2021 13:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تستعدّ لإطلاق حواسب "Surface" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تستعدّ لإطلاق حواسب "Surface" الجديدة! (فيديو)
18:00 | 2021-04-09
10/04/2021 13:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact