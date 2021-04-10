النائب نقولا نحاس لـ"صوت كل لبنان": من هو ضد التدقيق الجنائي يكون خائفا من أمر ما ولكن لا يجب أن يتم تسخيره بالسياسة وتحويله إلى "تدقيق سياسي"

Lebanon 24