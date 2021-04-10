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نحاس: الراعي خارج الصراع السياسي ويركز على اتجاه الكيان اللبناني وكياننا بخطر ونحن مهددون بقدرتنا على الاستمرار ولتحييد لبنان وتحويله الى موطن سلام

Lebanon 24
10-04-2021 | 09:43
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الراعي: البعض يتمسّك بولائه الخارجي على حساب لبنان واللبنانيين وما القول عن الذين يعرقلون قصداً تشكيل الحكومة ليوهموا الشعب أن المشكلة في الدستور فيما الدستور هو الحلّ وسوء الأخلاق السياسي هو المشكلة
lebanon 24
10/04/2021 13:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: من يستخدم وطننا ساحة لتصفية الصراعات الخارجية وما ذنب اللبنانيين حتى يدفعوا ثمن الحرتقات السياسية؟
lebanon 24
10/04/2021 13:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل من بكركي: لبنان رهينة بيد السلاح وهذه المنظومة السياسية وعلينا تحييده عن الصراعات وندعم مبادرة الراعي لمنع دخول لبنان في المحاور
lebanon 24
10/04/2021 13:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: جميع السياسيين اللبنانيين تعهدوا بالعمل على تشكيل حكومة لا تقصي أحدا كما تعهدوا بتنفيذ إصلاحات ضرورية كان ذلك قبل 7 أشهر لكن لم يحدث أي شيء
lebanon 24
10/04/2021 13:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
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