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نحاس: لا يمكن الاستمرار في هذا النهج من الحكم والراعي يعلم أنه في حال لا يوجد توازن وتوافق داخلي لا يمكن حلحلة الأمور

Lebanon 24
10-04-2021 | 09:47
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