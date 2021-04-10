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السيسي: اتفقت مع الرئيس التونسي على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا وتفعيل الدور العربي

Lebanon 24
10-04-2021 | 14:08
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