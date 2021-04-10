أخبار عاجلة

المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا باليمن يدعو قواته للاستعداد لمواجهة التحديات وجميع الاحتمالات

Lebanon 24
10-04-2021 | 18:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا: نؤكد على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وصولا للحل النهائي
lebanon 24
10/04/2021 21:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي يدعو إلى الوحدة العربية لمواجهة التنظيمات الإرهابية المدعومة من الإقليم أو الخارج
lebanon 24
10/04/2021 21:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري لعون عبر "الجديد": التدقيق الجنائي الذي يجب أن يشمل مصرف لبنان وجميع الإدارات والوزارات هو قانونٌ أقرّه المجلس النيابي ووافقت عليه كتله السياسية جميعها لكنّ تطبيقه على نحوٍ فعالٍ وسليم يحتاج الى حكومة
lebanon 24
10/04/2021 21:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
شكري من عين التينة: نقلت القلق الذي يواردنا بسبب استمرار الازمة السياسية ولتشكيل حكومة اختصاصيين واطلاع الحكومة بمسؤزولياتها كاملة لمواجهة التحديات الراهنة
lebanon 24
10/04/2021 21:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:34 | 2021-04-10
21:32 | 2021-04-10
21:26 | 2021-04-10
21:15 | 2021-04-10
20:46 | 2021-04-10
20:20 | 2021-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website