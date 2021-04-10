التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية وحركة المرور كثيفة وعناصر من مفرزة سير زحلة تعمل على المعالجة

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