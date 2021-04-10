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وكالة الأنباء السعودية: إيقاف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح

Lebanon 24
10-04-2021 | 19:47
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