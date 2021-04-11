الراعي: نؤكد للمسؤولين أن هذا ليس زمن الصراعات والاصطفافات السياسية العقيمة انما زمن العمل المشترك فالشعب يبحث عن منقذين في وقت البعض يتخلى عن الدولة والبعض يستولي عليها

Lebanon 24