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الراعي: نؤكد للمسؤولين أن هذا ليس زمن الصراعات والاصطفافات السياسية العقيمة انما زمن العمل المشترك فالشعب يبحث عن منقذين في وقت البعض يتخلى عن الدولة والبعض يستولي عليها

Lebanon 24
11-04-2021 | 10:40
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