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المطران عبد الساتر للمسؤولين: ارحموا شعب لبنان واحملوا همّه ونصلي لكم كي لا تستمروا بحب التملك والتسلط
Lebanon 24
11-04-2021
|
11:33
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