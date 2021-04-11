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المفتي دريان بمناسبة حلول شهر رمضان: ربما لم يشهد اللبنانيون ضيقاً شديداً مثلما يشهدونه في هذا العام إنه زمن الانهيار الشامل في كلّ المجالات

Lebanon 24
11-04-2021 | 12:26
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