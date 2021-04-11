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أخبار عاجلة
مساعد وزير الخارجية الإيرانية: لن نوقف حاليا إجراءاتنا بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة واستخدام أجهزة طرد مركزي (الجزيرة)
Lebanon 24
11-04-2021
|
14:49
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