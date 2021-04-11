أخبار عاجلة

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نحتفظ بحق الرد على هذه العملية ومنفذيها ومن يقف خلفها

Lebanon 24
11-04-2021 | 18:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يصف الحادث في موقع نطنز بأنه "إرهاب نووي" (روسيا اليوم)
lebanon 24
12/04/2021 00:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: سيتم إزالة كاميرات المراقبة من المنشآت النووية في حال عدم رفع الحظر
lebanon 24
12/04/2021 00:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أكد أن وتيرة الإنتاج الإيراني تزيد بنسبة تصل إلى 40%
lebanon 24
12/04/2021 00:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الطاقة الذرية الإيرانية: لا نسعى لصناعة "النووي" ولدينا فتوى شرعية ونهائية بذلك!
lebanon 24
12/04/2021 00:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2021-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2021-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:53 | 2021-04-11
23:13 | 2021-04-11
23:04 | 2021-04-11
22:07 | 2021-04-11
21:52 | 2021-04-11
21:49 | 2021-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website