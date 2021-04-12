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وزير الخارجية المصري: هناك تحرك مصري سوداني لإحاطة المجتمع الدولي بالتعنت الإثيوبي

Lebanon 24
12-04-2021 | 00:46
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