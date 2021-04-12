نيويورك تايمز نقلا عن مصادر استخباراتية: الهجوم على منشأة نطنز الإيرانية نجم عن انفجار دمر بشكل كامل نظام الطاقة الداخلي الذي يزود أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض التي تخصب اليورانيوم

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