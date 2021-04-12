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نيويورك تايمز نقلا عن مصادر استخباراتية: إيران قد تستغرق 9 أشهر لإعادة تخصيب اليورانيوم في نطنز
Lebanon 24
12-04-2021
|
06:38
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