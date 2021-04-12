أخبار عاجلة

نجار: الحملة بدأت ولكنّ الكلمة الأخيرة ستكون لنا أي لتيار "المردة" لأنّ كلّ موضوع يتناولنا نحن من نكتب نهايته بالطريقة التي تنسجم مع مناقبيتنا

Lebanon 24
12-04-2021 | 12:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نجار: موضوع الحدود البحرية يأتي بمرتبة أعلى بكثير من الأمور المتعلقة بالسياسة والمصالح وحان الوقت لتصفية حساباتنا مع بعضنا البعض وكلّ ما حصل مقصود منه إحراج التيار الذي أفتخر بتمثيله بالوزارة وهكذا معارك نخسر بها الوطن في النهاية
lebanon 24
12/04/2021 13:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد "التيار الوطني الحر" من بكركي: بحثنا مع غبطة البطريرك موضوع تشكيل حكومة قادرة بتركيبتها وبرنامجها على تحقيق الإصلاح المطلوب واكتساب ثقة اللبنانيين قبل كل شيء
lebanon 24
12/04/2021 13:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نجار: موضوع ترسيم الحدود البحرية هو عند وزارة الطاقة
lebanon 24
12/04/2021 13:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نجار: ما يحصل الآن هو حرف أنظار عن الواقع والموضوع الأساسي هو اننا بحاجة إلى حكومة فبلا حكومة لا مساعدات وبلا مساعدات نحن متجهون إلى أفظع مما وصلنا إليه لذلك نناشد الجميع بتحمل المسؤوليات
lebanon 24
12/04/2021 13:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:48 | 2021-04-12
13:21 | 2021-04-12
13:20 | 2021-04-12
13:16 | 2021-04-12
13:13 | 2021-04-12
13:03 | 2021-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website