نجار: الحملة بدأت ولكنّ الكلمة الأخيرة ستكون لنا أي لتيار "المردة" لأنّ كلّ موضوع يتناولنا نحن من نكتب نهايته بالطريقة التي تنسجم مع مناقبيتنا

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