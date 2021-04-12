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الرئيس عون أبرق الى ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية معزياً بوفاة الأمير فيليب: لبنان ارتبط ببلادكم بصداقة تاريخية وكانت عائلتكم الملكية داعماً لوحدة أبنائه وسلامة ارضه

Lebanon 24
12-04-2021 | 12:49
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