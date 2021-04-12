نجار: ما يحصل الآن هو حرف أنظار عن الواقع والموضوع الأساسي هو اننا بحاجة إلى حكومة فبلا حكومة لا مساعدات وبلا مساعدات نحن متجهون إلى أفظع مما وصلنا إليه لذلك نناشد الجميع بتحمل المسؤوليات

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