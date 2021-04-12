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نجار: تحفّظنا على المرسوم وتريثنا هو اننا حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق ونحن حريصون على عدم المسّ بالدستور

Lebanon 24
12-04-2021 | 13:03
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