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الأمانة العامة لمجلس الوزراء تُرسل مشروع مرسوم تعديل الحدود البحرية بعد توقيعه من وزير الاشغال ميشال نجار إلى وزارة الدفاع لتوقيعه من الوزيرة زينة عكر

Lebanon 24
12-04-2021 | 13:21
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