الأمانة العامة لمجلس الوزراء تُرسل مشروع مرسوم تعديل الحدود البحرية بعد توقيعه من وزير الاشغال ميشال نجار إلى وزارة الدفاع لتوقيعه من الوزيرة زينة عكر

Lebanon 24