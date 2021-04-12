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لافروف: اقترحنا مساعدة تقنية وفنية روسية في محادثات سد النهضة لكن لم نقم بوساطة والاتحاد الافريقي يجب أن يحل أزمة "سدّ النهضة"
Lebanon 24
12-04-2021
|
14:34
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