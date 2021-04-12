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رويترز مصدر بالشرطة الفرنسية: إطلاق النار على شخصين أمام مستشفى في باريس ومقتل أحدهما وفرار المهاجم على متن دراجة نارية

Lebanon 24
12-04-2021 | 15:32
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