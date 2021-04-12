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الرئيس ميقاتي: أطالب بإيجاد حل سريع لأزمة المياومين في الضمان الاجتماعي الذين يعملون من دون أي مردود مالي الأمر الذي يتطلب المبادرة الى تثبيتهم

Lebanon 24
12-04-2021 | 16:28
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