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الرئيس ميقاتي: يجب أن تفعل الوزارات والإدارات المعنية لا سيما وزارة الاقتصاد لجانها الرقابية لضبط الأسعار المتفلتة خصوصا في شهر رمضان

Lebanon 24
12-04-2021 | 16:33
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