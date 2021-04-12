اشكال بفرن في صور تطور الى تضارب بالأيدي بين العمال وأصحاب "فانات الخبز" الذين عمدوا الى إقفال الفرن وتدخل الجيش والقوى الامنية لفض الاشكال (الوطنية للإعلام)

Lebanon 24