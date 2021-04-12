أخبار عاجلة

اشكال بفرن في صور تطور الى تضارب بالأيدي بين العمال وأصحاب "فانات الخبز" الذين عمدوا الى إقفال الفرن وتدخل الجيش والقوى الامنية لفض الاشكال (الوطنية للإعلام)

Lebanon 24
12-04-2021 | 16:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بعدما أضاء "لبنان 24" على التجاوزات.. الجيش والقوى الامنية يتحركان
lebanon 24
12/04/2021 19:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
حصيلة توقيفات الاشكال المسلّح في الخندق الغميق بلغت ٨ موقوفين حتى الساعة لدى مديرية المخابرات في الجيش (LBCI)
lebanon 24
12/04/2021 19:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يعيد فتح طريق الجية بعد قطعها من قبل عدد من الشبان لبعض الوقت (الوطنية للإعلام)
lebanon 24
12/04/2021 19:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
النقيب سيف الدين حسامي يعلّق على الاشكالات مع الجيش في البحصاص (فيديو)
lebanon 24
12/04/2021 19:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:51 | 2021-04-12
19:44 | 2021-04-12
19:31 | 2021-04-12
19:30 | 2021-04-12
19:15 | 2021-04-12
18:49 | 2021-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website