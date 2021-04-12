15
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
اجتماع للجنة الطوارىء الاجتماعية وتجمع المؤسسات الأهلية في بلدية صيدا عرض سبل مواجهة التحديات
Lebanon 24
12-04-2021
|
17:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
بلدية حارة صيدا أعلنت حال الطوارىء الصحية.. وحملات تعقيم شملت منازل المصابين
Lebanon 24
بلدية حارة صيدا أعلنت حال الطوارىء الصحية.. وحملات تعقيم شملت منازل المصابين
12/04/2021 19:57:39
12/04/2021 19:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبلدية بيروت أطلقا الخلية الاجتماعية البلدية
Lebanon 24
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبلدية بيروت أطلقا الخلية الاجتماعية البلدية
12/04/2021 19:57:39
12/04/2021 19:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية
Lebanon 24
جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية
12/04/2021 19:57:39
12/04/2021 19:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سامح شكري في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة: الوزراء أكدوا ضرورة التضامن لمواجهة التحديات
Lebanon 24
سامح شكري في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة: الوزراء أكدوا ضرورة التضامن لمواجهة التحديات
12/04/2021 19:57:39
12/04/2021 19:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
بعد تخطيه أمس الـ 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:02 | 2021-04-12
12/04/2021 09:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع بأسعار البنزين والمازوت والغاز.. هكذا اصبحت
Lebanon 24
ارتفاع بأسعار البنزين والمازوت والغاز.. هكذا اصبحت
07:46 | 2021-04-12
12/04/2021 07:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما عممه "التيار الوطني الحر" على كوادره
Lebanon 24
هذا ما عممه "التيار الوطني الحر" على كوادره
08:00 | 2021-04-12
12/04/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم هذه الرسالة من "وزارة الصحة"
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم هذه الرسالة من "وزارة الصحة"
20:35 | 2021-04-11
11/04/2021 08:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية يفاجئها حبيبها ويطلب يدها في دبي.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية يفاجئها حبيبها ويطلب يدها في دبي.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
11:49 | 2021-04-12
12/04/2021 11:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:51 | 2021-04-12
الأمم المتحدة: موقفنا ثابت من الاتفاق النووي الإيراني وندعم الجهود المبذولة لإحيائه
19:44 | 2021-04-12
الحكومة الروسية: تقييد حركة الطيران مع تركيا اعتبارا من 15 نيسان حتى 1 حزيران بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا (الجزيرة)
19:31 | 2021-04-12
البيت الأبيض: نحن على علم بحادث نطنز وليس لنا أي علاقة به
19:30 | 2021-04-12
جنبلاط في ندوة المجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية: نحن اليوم في خطر أكثر مما كنا عليه في الحرب وقد نخسر لبنان كوطن متنوع وقد نصبح كفنزويلا
19:15 | 2021-04-12
وزارة الصحة: تسجيل 1008 إصابات جديدة بـ"كورونا" في لبنان و42 حالة وفاة جديدة
18:49 | 2021-04-12
الإمارات تُعلن أن غداً أول أيام شهر رمضان (سكاي نيوز)
فيديو
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
Lebanon 24
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
15:00 | 2021-04-12
12/04/2021 19:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)
Lebanon 24
قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)
12:00 | 2021-04-12
12/04/2021 19:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
شجار عنيف وعراك بالأيدي على متن رحلة قبل إقلاعها من اسطنبول.. وفيديو يوثّق ما جرى
Lebanon 24
شجار عنيف وعراك بالأيدي على متن رحلة قبل إقلاعها من اسطنبول.. وفيديو يوثّق ما جرى
10:30 | 2021-04-12
12/04/2021 19:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact