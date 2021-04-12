أخبار عاجلة

الحكومة الروسية: تقييد حركة الطيران مع تركيا اعتبارا من 15 نيسان حتى 1 حزيران بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا (الجزيرة)

Lebanon 24
12-04-2021 | 19:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
منظمة الصحة العالمية تقول إن معدلات الإصابة بكورونا عادت للارتفاع في أوروبا بعد ستة أسابيع من تراجعها
lebanon 24
12/04/2021 21:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر رسمية سودانية لـ "الشرق": مفاوضات مباشرة بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في 20 نيسان الجاري
lebanon 24
12/04/2021 21:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تقترح اعادة تركيا فتح 3 معابر في سوريا اعتبارا من 25 آذار بسبب صعوبة الوضع الإنساني
lebanon 24
12/04/2021 21:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تسجل ارتفاعا كبيرا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا
lebanon 24
12/04/2021 21:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:21 | 2021-04-12
21:15 | 2021-04-12
20:29 | 2021-04-12
20:10 | 2021-04-12
20:06 | 2021-04-12
19:51 | 2021-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website