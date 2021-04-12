أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: موقفنا ثابت من الاتفاق النووي الإيراني وندعم الجهود المبذولة لإحيائه

Lebanon 24
12-04-2021 | 19:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البيان الختامي لاجتماعات بوزنيقة: الاتفاق على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا
lebanon 24
12/04/2021 21:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب طهران الدائم لدى الأمم المتحدة: واشنطن تدعي أن الكرة في ملعبنا بينما تواصل انتهاك الاتفاق النووي
lebanon 24
12/04/2021 21:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب المندوب الروسي بالأمم المتحدة: يمكننا إصلاح الاتفاق النووي مع إيران شرط توفر حسن النية لدى واشنطن
lebanon 24
12/04/2021 21:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: الوكالة الدولية الذرية لم تساعدنا في تطوير برامجنا وصناعتنا النووية حسب الاتفاق النووي
lebanon 24
12/04/2021 21:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:21 | 2021-04-12
21:15 | 2021-04-12
20:29 | 2021-04-12
20:10 | 2021-04-12
20:06 | 2021-04-12
19:44 | 2021-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website