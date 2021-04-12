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أخبار عاجلة
وزير خارجية بريطانيا: دول مجموعة الـ7 تدعو روسيا لوقف استفزازاتها وخفض التوتر شرق أوكرانيا
Lebanon 24
12-04-2021
|
21:15
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