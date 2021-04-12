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كندا تُعلق بيع تكنولوجيا الطائرات المسيّرة لتركيا بعد ثبوت استخدامها في نزاع كاراباخ (العربية)

Lebanon 24
12-04-2021 | 21:21
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