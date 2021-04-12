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ظريف في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة: نؤكد مجددا أن رفع العقوبات سيقابل بالتراجع عن الخطوات النووية السابقة

Lebanon 24
12-04-2021 | 22:07
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