مدير عام "المناقصات" جان علية: بعد ما صدر عن رئيس الجمهورية عن وجوب خضوع كافّة الإدارات الرسمية الى التدقيق الجنائي أبادر لطرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل في كافّة الصفقات العمومية ومن إدارة المناقصات

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