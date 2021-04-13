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مدير عام "المناقصات" جان العلية: يجب إلزام ملحقي الضرر بالبيئة وبخزينة الدّولة بغرامات بحيث أنّها مصدر للتمويل بدلاً من جيوب الفقراء ويجب تحديد قيمة الضرر من قبل وزارة المالية لكي يُصار لاستعادة الأموال التي صُرفت هدراً

Lebanon 24
13-04-2021 | 11:16
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