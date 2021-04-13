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طفلة حديثة الولادة في مستشفى لبيب الطبي بحاجة إلى دم من فئة 0 ـ وبلاكيت دم فئة AB ـ للتبرع الاتصال على الرقم: 70055992

Lebanon 24
13-04-2021 | 11:19
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