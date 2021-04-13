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جان العلية ردّاً على النائب جورج عطالله: اتّهمني النائب عطالله بأني عارضت مناقصة البواخر لأنني كنت أطمح لمنصب وأودّ تصحيح معلوماته بأنها "صفقة البواخر" ولم تكن مناقصة أبداً

Lebanon 24
13-04-2021 | 11:19
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