جان العلية ردّاً على النائب جورج عطالله: اتّهمني النائب عطالله بأني عارضت مناقصة البواخر لأنني كنت أطمح لمنصب وأودّ تصحيح معلوماته بأنها "صفقة البواخر" ولم تكن مناقصة أبداً

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