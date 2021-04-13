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أخبار عاجلة
الرئيس عون تلقى برقيات تهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين
Lebanon 24
13-04-2021
|
12:39
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