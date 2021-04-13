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الرئيس عون تلقى برقيات تهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين

Lebanon 24
13-04-2021 | 12:39
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