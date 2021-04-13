مؤتمر صحافي لأحزاب ومجموعات من المعارضة: لتشكيل حكومة انتقالية إنقاذية تتمتع بصلاحيات استثنائية تشريعية محددة بمهلة لا تتعدّى موعد الانتخابات المقبلة في أيار 2022

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