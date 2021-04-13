أخبار عاجلة

قبلان في رسالة الصوم: للتجاوب مع أي مبادرة ومسعى يلجم الانهيار ويحقق توافقا سياسيا ينتج حكومة اصلاحية

Lebanon 24
13-04-2021 | 15:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رسالة من الحريري إلى "من يعنيهم الأمر": حكومة بمعيار الدستور وقواعد المبادرة الفرنسية
lebanon 24
13/04/2021 18:49:14 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان برسالة رمضان: المطلوب أن تجوع الطبقة السياسية علّها تفتش عن حلّ
lebanon 24
13/04/2021 18:49:14 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان يوجه رسالة رمضان غدا
lebanon 24
13/04/2021 18:49:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان للمسؤولين:الحل قد يكون ممكنا الآن بحكومة إنقاذ أما غدا فقد يصبح مستحيلا
lebanon 24
13/04/2021 18:49:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:43 | 2021-04-13
18:33 | 2021-04-13
18:32 | 2021-04-13
18:29 | 2021-04-13
18:14 | 2021-04-13
18:07 | 2021-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website