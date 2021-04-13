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فريد هيكل الخازن: أخشى أن يبقى هذا العهد من دون حكومة إلى آخر يوم يبقى فيه الرئيس عون في بعبدا

Lebanon 24
13-04-2021 | 15:58
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