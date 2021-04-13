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الخارجية التركية: محادثات السلام الأفغانية ستجرى في اسطنبول في 24 نيسان بحضور ممثلين عن الحكومة الأفغانية وطالبان

Lebanon 24
13-04-2021 | 17:43
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