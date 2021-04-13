أخبار عاجلة

مستشار الأمن القومي الأميركي يجدد التأكيد على التزام واشنطن الثابت بأمن إسرائيل وضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا

Lebanon 24
13-04-2021 | 19:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
‏واشنطن: مستشار الأمن القومي الأميركي ونظيره الإسرائيلي ناقشا القضايا الإقليمية وملف إيران
lebanon 24
13/04/2021 22:59:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: من الأولويات القصوى والمبكرة لإدارة بايدن التعامل مع إيران، مع اقترابها من الحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لامتلاك سلاح نووي
lebanon 24
13/04/2021 22:59:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يبحث مع نظيره الأميركي التطورات الإقليمية والملف الإيراني
lebanon 24
13/04/2021 22:59:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يجدد التأكيد خلال اتصاله بنظيره السعودي على التزام واشنطن بالدفاع عن المملكة (سكاي نيوز)
lebanon 24
13/04/2021 22:59:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:21 | 2021-04-13
22:19 | 2021-04-13
21:24 | 2021-04-13
21:01 | 2021-04-13
20:43 | 2021-04-13
20:34 | 2021-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website