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تكتل لبنان القوي: بعد أن بذل التكتل كل مجهود للمساعدة في تشكيل حكومة بالرغم من عدم رغبته بالمشاركة بالحكومة لا يزال رئيس الحكومة المكلّف لا يحرك ساكناً فكلما طُرحت فكرة إيجابية يجهضها وكان آخرها صيغة 24 وزيراً

Lebanon 24
13-04-2021 | 19:48
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دباب من عين التينة: الرئيس بري أبدى كل استعداد للمساعدة كما يقوم دائما لحل العقد القليلة المتبقية في موضوع تشكيل الحكومة وهي مطلب وطني من الجميع لمعالجة الأمور اليومية والحياتية التي يعاني منها لبنان واللبنانيون
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13/04/2021 22:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
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13/04/2021 22:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
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