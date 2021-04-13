أخبار عاجلة

الرئاسة الفرنسية: قرار إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم "تطور خطير"

Lebanon 24
13-04-2021 | 20:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وكالة الطاقة الذرية: تخصيب اليورانيوم في إيران يقترب من مستوى الاستخدام العسكري
lebanon 24
13/04/2021 23:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
لندن وباريس وبرلين: جوانب عسكرية خطيرة لقرار إيران إنتاج معدن اليورانيوم
lebanon 24
13/04/2021 23:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا وبريطانيا وألمانيا تدعو إيران للعودة عن قرار تخصيب اليورانيوم والعودة لالتزاماتها في حال رغبت بالحفاظ على الاتفاق النووي
lebanon 24
13/04/2021 23:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: نتعامل "بجدية" مع إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة
lebanon 24
13/04/2021 23:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:21 | 2021-04-13
22:19 | 2021-04-13
21:24 | 2021-04-13
21:01 | 2021-04-13
20:43 | 2021-04-13
20:28 | 2021-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website