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أخبار عاجلة
روحاني: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة هو "رد" إيران على "الإرهاب النووي" الإسرائيلي
Lebanon 24
14-04-2021
|
09:37
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