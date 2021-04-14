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الرئيس عون استقبل كبير مستشاري الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط لدى القيادة البريطانية الماريشال مارتن سامبسون على رأس وفد من المسؤولين البريطانيين وعرض معه العلاقات اللبنانية - البريطانية والتعاون مع الجيش

Lebanon 24
14-04-2021 | 10:14
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