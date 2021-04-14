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خامنئي: على الأميركيين رفع العقوبات أولاً لنؤدي نحن أيضاً واجباتنا بعد ضمان رفعها (الميادين)

Lebanon 24
14-04-2021 | 18:01
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