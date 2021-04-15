أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي‬⁩ يتوقع إنتاج 50 مليون جرعة من لقاح ⁧‫فايزر‬⁩ المضاد لفيروس ⁧‫كورونا‬⁩

Lebanon 24
15-04-2021 | 03:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
تحالف فايزر/بايونتيك يعد الاتحاد الأوروبي بـ 75 مليون جرعة لقاح إضافية بالربع الثاني
lebanon 24
15/04/2021 06:40:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تحالف فايزر- بايونتيك سيسلّم 75 مليون جرعة من لقاحه إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام
lebanon 24
15/04/2021 06:40:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة: قمنا بحجز 7 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" وأشكر كل اللجان العاملة وليس لنا نوايا سياسية
lebanon 24
15/04/2021 06:40:08 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: 84 مليون شخص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة
lebanon 24
15/04/2021 06:40:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:29 | 2021-04-15
06:28 | 2021-04-15
03:15 | 2021-04-15
03:13 | 2021-04-15
03:12 | 2021-04-15
02:54 | 2021-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website