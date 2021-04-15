21
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
21
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
التحكم المروري: تصادم بين سيارة وشاحنة على أوتوستراد طبرجا - المسلك الغربي والأضرار مادية تسبب بازدحام مروري
Lebanon 24
15-04-2021
|
08:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية مقابل أفران "شمسين" على أوتوستراد خلدة - المسلك الغربي تسبب بازدحام مروري
Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية مقابل أفران "شمسين" على أوتوستراد خلدة - المسلك الغربي تسبب بازدحام مروري
15/04/2021 11:54:19
15/04/2021 11:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على جادة بيار الجميل باتجاه جسر الفيات تسبب بازدحام مروري وتتم المعالجة
Lebanon 24
التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على جادة بيار الجميل باتجاه جسر الفيات تسبب بازدحام مروري وتتم المعالجة
15/04/2021 11:54:19
15/04/2021 11:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: تصادم بين 3 مركبات آخر أوتوستراد المطار باتجاه الأنفاق والأضرار مادية
Lebanon 24
التحكم المروري: تصادم بين 3 مركبات آخر أوتوستراد المطار باتجاه الأنفاق والأضرار مادية
15/04/2021 11:54:19
15/04/2021 11:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق أنفاق المطار باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري
Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق أنفاق المطار باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري
15/04/2021 11:54:19
15/04/2021 11:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
لبنان 2021.. هذا ما تشتريه 10 آلاف ليرة (صور)
Lebanon 24
لبنان 2021.. هذا ما تشتريه 10 آلاف ليرة (صور)
12:30 | 2021-04-14
14/04/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانية ابنة سفير في طريقها نحو فريق بايدن.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
لبنانية ابنة سفير في طريقها نحو فريق بايدن.. وهذه التفاصيل
15:30 | 2021-04-14
14/04/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نادين" الشابة القاصر المفقودة من منزل ذويها إبنة إعلامية شهيرة.. هل تعرفون مكانها؟ (صورة)
Lebanon 24
"نادين" الشابة القاصر المفقودة من منزل ذويها إبنة إعلامية شهيرة.. هل تعرفون مكانها؟ (صورة)
15:12 | 2021-04-14
14/04/2021 03:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام من مصرف لبنان.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
بيان هام من مصرف لبنان.. اليكم التفاصيل
13:37 | 2021-04-14
14/04/2021 01:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
22:13 | 2021-04-14
14/04/2021 10:13:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:42 | 2021-04-15
روحاني: أنشطتنا النووية سلمية ولا نسعى للحصول على القنبلة الذرية
11:39 | 2021-04-15
المجذوب: التربية في خطر ولنتوحد جميعاً لإنقاذ العام الدراسي
11:36 | 2021-04-15
المجذوب: امتحانات الشهادة المتوسطة ستكون مدرسياً مع بعض الاستثناءات وتبدأ في 12 تموز وستكون بمراقبة وتصحيح الوزارة كالعادة
11:35 | 2021-04-15
المجذوب: أؤكد أنّ مستوى المسابقات سيكون مدروساً وعادلاً ومنطقياً والامتحانات لن تكون شكلية كما صوّرها البعض
11:33 | 2021-04-15
المجذوب: قررنا إجراء الامتحانات الرسمية للثانوية العامة بجميع فروعها حضورياً بدءاً من نهار الإثنين 26 تموز 2021
11:32 | 2021-04-15
وزير التربية: وقّعنا قرارات التقليص النهائي للمناهج بعد تعديل بسيط اقترحه المجلس التربوي
فيديو
فنان شتم رامز جلال وإنهال عليه بالضرب ( فيديو )
Lebanon 24
فنان شتم رامز جلال وإنهال عليه بالضرب ( فيديو )
13:00 | 2021-04-14
15/04/2021 11:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ 87 عاما.. إقامة صلاة رمضان في آيا صوفيا (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة منذ 87 عاما.. إقامة صلاة رمضان في آيا صوفيا (فيديو)
11:00 | 2021-04-14
15/04/2021 11:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تجربة فريدة من "سامسونغ" لمستخدمي هواتف "آيفون" (فيديو)
Lebanon 24
تجربة فريدة من "سامسونغ" لمستخدمي هواتف "آيفون" (فيديو)
21:00 | 2021-04-13
15/04/2021 11:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact